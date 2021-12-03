РИАМО - 3 дек. В Подмосковье запустили флешмоб, который посвящен 80-летию контрнаступления советских войск под Москвой, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

5 декабря 80 активистов движения «Волонтеры Подмосковья» растянут в Волоколамске у мемориального комплекса «Героям-панфиловцам» 80 м памятной ленты в честь празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Эта дата очень важна для каждого жителя нашей страны.

В этот день на территории всего Подмосковья пройдет ряд мероприятий, на которых жители смогут почтить память погибших в ходе войны.

«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев инициировал раздачу памятных лент в честь празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Их мы будем выдавать на мероприятиях жителям, рассказывать им суть, смысл и ее историю. Это наш с вами уникальный знак и его историю мы должны довести до максимального количества людей», - отметила министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Еще 5 декабря празднуется Международный день добровольца. Молодые волонтеры смогут почтить память героев Великой Отечественной войны, благодаря подвигам которых наступил переломный момент в ходе войны.