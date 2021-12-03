РИАМО - 3 дек. Ежегодная производительность Дулевского фарфорового завода достигла около 12 млн изделий, продукция завода поставляется в 75 регионов России, в 6 стран ближнего зарубежья, а также в США, Канаду, Норвегию и другие государства, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

История самого популярного российского фарфора восходит к 1832 году, когда на производстве Гжельского фарфора наблюдался переизбыток производства. На пустоши Дулево около деревни Ликино был основан новый фарфоровый завод, куда были приглашены гжельские мастера.

Взамен сине-голубой росписи был разработан новый стиль: основными цветами для росписи изделий стали розовый, пурпурный и позолота. Визитной карточкой дулевского фарфора стала пышная роза с округлыми лепестками.

Производство продолжает расти и развиваться и сегодня, оно модернизируется, оснащается современным оборудованием. В мотивах оформления изделий появляются новые формы и рисунки.

Московская область производит более 60% от всех видов народных художественных промыслов в России. В Подмосковье действует 19 предприятий, занятых в производстве изделий народных художественных промыслов. В их число входят такие уникальные изделия, как Гжель, Жостово, Дулево и Сергиево-Посадская матрешка.

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