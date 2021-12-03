РИАМО - 3 дек. Компания «Акцентр Групп», которая является резидентом ОЭЗ «Дубна», займется стерилизацией медицинских изделий, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, компания оказывает услуги промышленной стерилизации на базе новейших технологических комплектов. Она работает по требованиям международных стандартов качества.

«Инвестиции в проект составляют более 480 млн рублей, часть из них при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области была привлечена в виде субсидии наукограда Дубна. Компания «Акцентр Групп» создаст не менее 60 рабочих мест», — сказала Зиновьева.

Также компания будет проводить электронно-лучевую обработку полимерных изделий, фармацевтического и растительного сырья, а также обеззараживающую обработку упаковки.