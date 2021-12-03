РИАМО - 3 дек. В Минстрое Подмосковья обсудили ускоренное расселение аварийного жилья в городских округах Луховицы и Дмитровский, сообщает пресс-служба министерства.

Министр стройкомплекса региона Владимир Локтев в пятницу провел рабочие встречи с представителями данных округов по вопросу досрочного расселения жилья, которое было признано аварийным до 2017 года. На них обсуждались новые механизмы ускоренного расселения.

В мероприятиях приняли участие исполняющий обязанности главы городского округа Луховицы Сергей Тимохин и замглавы Дмитровского округа Станислав Кизилов.

Локтев напомнил, что сейчас на территории Подмосковья предлагается две основные меры ускорения расселения аварийного фонда: использование субсидии и строительство новостроек муниципалитетами. Министр подчеркнул, что благодаря сертификату человек сможет самостоятельно выбрать то жилье, которое ему необходимо, в любом городе области и переехать в новую квартиру в кратчайшие сроки.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора», - отметил Локтев.

По словам Тимохина, объем аварийного фонда в Луховицах, признанный таким до 2017 года, составляет свыше 2,8 тыс. кв. м. Переселения в новые квартиры ждут 377 человек.

Кизилов уточнил, что в Дмитровском округе около 39 тыс. «квадратов» аварийного жилья. В госпрограмму было включено порядка 860 аварийных помещений, в которых проживает свыше 2 тыс. человек.

В ближайшее время представители администраций проведут встречи с собственниками аварийных помещений, чтобы рассказать о новых механизмах расселения.

Подмосковные власти приняли решение об ускорении реализации программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Для этого разработан ряд дополнительных мер. Они позволят сократить срок реализации программы с 4 лет до 2 и переселить людей в новое комфортабельное жилье до конца 2023 года.