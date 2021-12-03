РИАМО - 3 дек. Стали известны победители конкурса «Московское качество — 2021», он проводится с 2015 года. В числе победителей — пекарня «The Хлебъ», пекарня «Печорин», ООО «Каравай-СВ», сообщает «Вечерняя Москва».

Еще победителями конкурса стали компания «Ваш Лаваш», кондитерская «Кафе Пушкинъ», ООО «УК «Шишкин Лес», ООО «Север-Строй», АО «Данон Россия» и другие.

«Спасибо «Вечерней Москве» за то, что она в свое время разглядела важность конкурса «Московское качество», который проводила Московская торгово-промышленная палата. «Вечерка» помогла его возродить и вывести на принципиально новый, более высокий уровень», — сказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Горожане выбирали товары, сервисы и услуги в таких номинациях, как хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочная продукция, коммуникация управляющих компаний с жителями, удаленные сервисы и услуги, городские парки.