РИАМО - 3 дек. К утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега в Москве составит до 2 см. В 22:00 коммунальная техника выйдет на уборку, в связи с чем водителей просят быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В городе продолжается непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. При необходимости специалисты проведут дополнительное подметание.

Под особым контролем – очистка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, пешеходных зон.

Ранее синоптик рассказал, что за вечер 3 декабря и в ночь на 4 декабря в Московском регионе может выпасть 8,93% от месячной нормы осадков.