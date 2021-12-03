РИАМО - 3 дек. Диетолог Елена Соломатина предупредила, что переизбыток витаминов в организме может привести к развитию аллергических реакций, возникновению камней в почках и проблемам с печенью. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, чаще всего люди сами вызывают у себя передозировку витаминов, решая принимать препараты самостоятельно без обсуждения со специалистами.

«Многие боятся авитаминоза, хотя такого не бывает практически в наших условиях. Некоторые пытаются с помощью витаминов победить состояние усталости и раздражительности, повысить работоспособность. Кто-то принимает профилактически, чтобы избежать каких-то вирусов. И таким образом бывает, что люди вызывают передозировку», — объяснила Соломатина.

По словам диетолога, сейчас недостаток витаминов встречается гораздо реже, чем их передозировка.

Прием слишком большого количества витамина С может привести к крапивнице и аллергическим реакциям, а при регулярном приеме вызвать камни в почках. При этом к интоксикации может привести и чрезмерное употребление витаминов E, D и А. Из-за этого может возникнуть слабость и спутанность сознания.

Особенно осторожными следует быть с приемом витаминов во время беременности. Витамин D положительно сказывается на строении скелета ребенка, однако при переизбытке может нанести вред. Чрезмерное употребление витамина Е способно привести к выкидышу.

С витамином А тоже важно сохранять умеренность.

«Он является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии. По сути, в общем, это касается любых витаминов, потому что так или иначе каждый может навредить по-своему, — рассказала Соломатина.

Перед приемом любых витаминов диетолог рекомендует обратиться к специалисту. Если с питанием у человека все в порядке, но происходит недостаток какого-то витамина, следует установить причину, почему он не усваивается организмом.