РИАМО - 3 дек. Суд оштрафовал Алексея Узенюка, более известного как рэпер Элджей, на 100 тыс. рублей по статье о пропаганде наркотиков, нарушение было замечено в его видеоклипе. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление огласили в Зюзинском городском суде. Элджея признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

По словам директора Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве в июне.

Летом этого года столичный суд лишил Элджея водительских прав на 1 год и 7 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.