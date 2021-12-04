РИАМО - 4 дек. Жители и гости столицы смогут посетить новый дом культуры «ГЭС-2» с субботы, он находится на Болотной набережной, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

ДК создали в здании бывшей электростанции 1907 года. Его архитектурная концепция была разработана международной архитектурной мастерской Renzo Piano Building Workshop. Новый ДК занимает площадь 38,8 тыс. кв. м. В здании 4 наземных и 2 подземных этажа.

Для посетителей создали пространство для встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотеку, магазины, ресторан, кафе и так далее. Около ДК также расположилась парковка с зарядкой для электрокаров.

Новое культурное пространство мегаполиса открывается перформансом «Санта-. Как не поддаться колонизации?». Его название определила первая на отечественном ТВ западная «мыльная опера», которая была в эфире 10 лет. Это проект исландского художника Рагнара Кьяртанссона в формате живой скульптуры.

Также для посетителей подготовили художественный проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях», названный по строчке из песни «Карнавала.нет» российской рок-группы «Мумий Тролль». Данная выставка объединила рейв, стендап и танцевальную процессию.

Еще будет представлена выставка-диалог работ Рагнара Кьяртанссона и художников из разных стран «В Москву! В Москву! В Москву!». Данный проект призван продемонстрировать множество вариантов происхождения и развития разнообразных мотивов, среди которых повторение, цикличность, сила искусства и вымысла, смелость и беззащитность человека, снимающего с себя маску.

Подземные выставки и пересъемка «Санта‑Барбары»: чем удивит москвичей Дом культуры «ГЭС‑2»>>