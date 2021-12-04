РИАМО - 4 дек. Пока не наступила предновогодняя суета, самое время отпраздновать День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Кроме того, в России празднуют День информатики, в мире - День угощения птиц и белок.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Фото, сайт мэра Москвы

Во многих странах мира в этот день почта начинает предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу. Именно сейчас все начинают готовиться к Новому году, а письмо успеет дойти до адресата.

Ежегодно российский Дед Мороз получает от ребят из РФ и стран СНГ несколько миллионов писем и посланий на электронную почту. Резиденция главного зимнего волшебника находится в Великом Устюге.

Международный день банков

Праздник учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2019 году. Так организация признала вклад банков в улучшение уровня и условий жизни людей, а еще огромный потенциал для дальнейшего решения важнейших задач общемирового масштаба.

Успешно работающие в странах банки могут играть большую роль в финансировании устойчивого развития, особенно в кредитных сегментах рынка.

День информатики в России

4 декабря 1948 года считается днем рождения отечественной информатики. В РФ этот праздник не получил статуса официального, но его отмечают все, кто имеет отношение к данной отрасли.

Именно в этот день Госкомитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал изобретение члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука и молодого инженера Б.И. Рамеева — цифровую электронную вычислительную машину. Этот документ стал первым в сфере развития вычислительной техники, который официально зарегистрировали в стране.

День угощения птиц и белок

Сегодня можно завести полезную привычку – подкармливать зимой птиц и белок. А еще отпраздновать это дату можно развесив в парках и в городе кормушки.

Птиц специалисты советуют кормить подсушенными крошками белого хлеба, зернами пшеницы, ячменя, овсяными хлопьями, семенами тыквы и подсолнечника, несоленым салом, сливочным маслом. Для белок лучше приготовить орешки.

Собран первый легковой автомобиль «Москвич-400»

Инициатором создания данной модели машины стал Иосиф Сталин, которому понравился автомобиль «Опель-Кадет К38». Именно таким он видел советский народный автомобиль.

Первый «Москвич-400» сошел с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей 75 лет назад. А 1947 году уже началось серийное производство машины. Автомобиль выпускали на заводе до 1954 года.

День рождения советского ученого Якова Перельмана

Он родился в 1882 году в городе Белосток (сейчас входит в состав Польши). Первый труд Перельман опубликовал в 16 лет. Он учился в Лесном институте в Санкт-Петербурге. В 1913 году вышла первая часть его книги «Занимательная физика», тогда же Яков Перельман начинает переписку с ученым и изобретателем Константином Циолковским.

Всего советский ученый издал более тысячи статей и заметок, а еще 40 научно-познавательных книг и 18 учебников. Он умер в 1942 году в блокадном Ленинграде от истощения.