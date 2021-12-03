РИАМО - 3 дек. В следующем году финансирование дошкольного образования в Московской области увеличат на 800 млн рублей, а общего – на 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Таким образом, финансирование вырастет с 42,1 млрд рублей в 2021 году до 42,9 млрд рублей в 2022 году. Решение приняли в связи с ростом контингента воспитанников с 429 тыс. в этом году до 432 тыс. в следующем году.

В области также увеличится число школьников в следующем году, с 926 тыс. до 975 тыс., поэтому вырастет и финансирование – с 64,3 млрд рублей до 66,2 млрд рублей.

В будущем году увеличат и финансирование обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На это выделят 5 млрд рублей.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли закон о бюджете Подмосковья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Объем доходов бюджета в 2022 году составит 759 млрд рублей, расходов – 805 млрд рублей.