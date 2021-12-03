РИАМО - 3 дек. В акции системы «Мир» и «МособлЕИРЦ», которая позволяет получили кешбэк 1% за оплату коммунальных платежей, приняли участие уже свыше 166 тыс. жителей Подмосковья. Они вернули более 28 млн рублей, сообщается на сайте Единого информационно-расчетного центра.

Акция доступная держателям карты «Мир». Если ее нет, то можно обратиться в банк - участник программы лояльности и заказать выпуск карты. Оплатить коммунальные услуги следует через личный кабинет. Кешбэк начисляется на карту «Мир» не ранее 3-х рабочих дней с момента оплаты. В среднем деньги возвращаются за 5-7 рабочих дней. Максимальный размер кешбэка по акции не ограничен.

При оплате счетов за 2 последние месяца года можно получить еще больший возврат денег. Это особенно важно в конце года, когда большинство жителей стараются погасить коммунальные долги перед Новым годом и не откладывать оплату декабрьских счетов на январь.

Счета за декабрь доставят до 25 числа. Акция проводится с 1 июля до 31 декабря 2021 года.