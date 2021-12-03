РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В Домодедове за многолетнюю общественную деятельность, активную жизненную позицию, большой личный вклад в обеспечение социальной защиты и благополучия инвалидов почетными грамотами и благодарственными письмами главы округа наградили 12 человек. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В МКЦ «Победа» провели торжественное мероприятие в честь Международного дня инвалида. С теплыми словами и пожеланиями к жителям обратили глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат округа Марина Белякова и уполномоченный по правам человека в Домодедове Ирина Машукова.

В Домодедове проживают 8900 человек с инвалидностью, многие из них добиваются высоких результатов в спорте, работе и ведут активную общественную жизнь.