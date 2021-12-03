РИАМО - 3 дек. В Центральном городском парке подмосковного Реутова состоялось мероприятие, посвященное старту нового сезона губернаторской акции «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Дали старт зимнему сезону и зажгли праздничную ёлку в Центральном городском парке. Под эгидой губернаторской акции «Зима в Подмосковье» для наших жителей в декабре пройдет целая серия предновогодних торжеств. Узнать где, что и когда произойдет всегда можно на официальном сайте администрации городского округа Реутов. Все еще только начинается!» - сказал Каторов.

Также на праздничном мероприятии юные гости открыли «Почту Деда Мороза» - в специально установленный ящик молодые реутовчане могут опустить свое письмо главному зимнему волшебнику.

«Весело, шумно и красочно вместе с жителями встретили первые дни зимы. Коллективы Реутова подготовили различные творческие номера, а для самых юных гостей весь вечер выступали аниматоры. Весь декабрь в выходные дни в Реутове будут проходить интересные и уникальные мероприятия: концерты, конкурсы, фестивали и спортивные занятия в парках, выставки и интерактивные мастер-классы в библиотеках, в музеях и многое другое. Будем рады превратить обычный день в зимнюю сказку, обязательно приходите к нам на торжество», - отметила заведующая отделом по эксплуатации парковых территорий Реутова Мария Никитина.

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