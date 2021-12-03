РИАМО - 3 дек. Сотрудники МЧС и представители «Мособлгаза» проверили безопасность эксплуатации газового оборудования в Воскресенске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Рейды стали частью комплекса профилактических мероприятий для обеспечения безопасности граждан при использовании газовых приборов. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Воскресенск и представители «Мособлгаза» посмотрели оборудование в частных домах и квартирах.

На встречах с жителями специалисты рассказали, как безопасно пользоваться газовым оборудованием в быту и напомнили, что им необходимо заключить договор на техобслуживание и ремонт газовых приборов.