РИАМО - 3 дек. В городском округе Жуковский прошла видеоконференция для родителей по теме безопасности детей. Комплексное занятие прошло на платформе Zoom, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Представители ГИБДД и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу рассказали родителям, как их дети должны вести себя на дороге и в быту. Инспекторы государственного пожарного надзора напомнили мамам и папам, как важно обсуждать со своими детьми план действий при пожаре.

Сотрудники МЧС дали рекомендации по оснащению жилья автономными дымовыми пожарными извещателями, первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

Организаторы занятия призвали родителей собственным примером воспитывать в дошкольниках навыки безопасного поведения. Сами же родители предложили в будущем проводить такие лекции вместе с детьми.