РИАМО - 3 дек. Проект благоустройства переулков столичных районов Арбат и Хамовники запустится в 2022 году, его главной задачей является создание комфортной и доступной городской среды при максимальном сохранении исторического облика, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Голосование за реализацию проекта проходило для жителей города на платформе «Активный гражданин». 76% участников одобрили предлагаемый подход к благоустройству районов.

Работы в рамках проекта начнутся в 2022 году. Благоустройство включит в себя расширение тротуаров, восстановление исторической брусчатки, дополнительное озеленение территорий, установку уличных фонарей, создание парковочных карманов, установку «лежачих полицейских» и оборудование зарядных станций для электромобилей.

В программу благоустройства включены следующие переулки: Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский, Кривоарбатский переулки и переулок Сивцев Вражек.