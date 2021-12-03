РИАМО - 3 дек. В России в III квартале 2021 года количество бедных снизилось до 16 млн, уровень бедности в стране упал до 11%, сообщает kp.ru.

Такие данные опубликовал Росстат. Таким образом, бедных людей в РФ стало на 2,8 млн меньше. По данным за 9 месяцев 2021 года доля бедного населения составляла 12,1%.

Снижение данного показателя связано с ростом среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%, который в III квартале поднялся с 34,9 тыс. рублей до 40,4 тыс. рублей.

За этот период уровень занятости вернулся к показателям до пандемии Covid-19.

Ранее в России предложили по‑новому определять уровень бедности. Вместе с прожиточным минимумом для этого может быть использован дополнительный инструмент, учитывающий показатель общей инфляции.