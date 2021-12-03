РИАМО - 3 дек. В городском округе Чехов прошло заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Главный государственный инспектор г.о. Чехов по пожарному надзору Вадим Муратов рассказал об обеспечении пожарной безопасности зимой и на новогодних праздниках. Он провел анализ обстановки с пожарами на территории муниципалитета и обратил внимание, что каждый год ситуация осложняется в зимний период, на выходных и праздниках.

Одной из основных задач сотрудников Главного управления МЧС России по Московской области является обеспечение пожарной безопасности на новогодних и рождественских праздниках. Для безопасности граждан Муратов предложил провести комплекс профилактических мероприятий.