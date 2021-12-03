РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 дек. В Домодедовскую центральную городскую больницу ежедневно обращаются до 200 пациентов со всего Подмосковья, сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Около 100 человек в сутки госпитализируют в стационары больницы. Среди них есть как жители округа, так и иногородние.

На сегодняшний день Домодедовская больница - современное многопрофильное государственное медучреждение, специалисты которого оказывают качественную медицинскую помощь пациентам с самыми различными патологиями.

Домодедовские хирурги ежедневно проводят сложнейшие операции, включая малоинвазивные, возвращая людям здоровье, а нередко и жизнь.

Кроме того, на базе больницы создан региональный сосудистый центр, где проходят лечение в том числе и пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктами, инсультами.

На базе больницы работают круглосуточный компьютерный томограф, рентгеновская и лабораторная службы.