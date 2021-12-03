РИАМО - 3 дек. В Центр управления регионом Московской области поступило 110 обращений по темам, которые находятся в компетенции Главного управления региональной безопасности Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Большое число обращений касалось расположения видеокамер системы «Безопасный регион» по конкретным адресам или просьбы о продлении срока хранения видеозаписей. Также просили удалить надпись о продаже запрещенных веществ или привести места общего пользования на кладбищах в порядок.

«В ЦУР за ноябрь поступило 13 жалоб о продаже наркотиков, 59 вопросов касались системы «Безопасный регион», 38 обращений зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил зампредседателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Самыми активными оказались жители из городских округов Мытищи, Балашиха и Красногорск – они оставили больше всего обращений.

В ноябре сотрудники ЦУР направили в Роскомнадзор на блокировку информацию о 2 противоправных интернет-ресурсах, с помощью которых распространялись наркотики на территории Подмосковья.

Сообщить о факте незаконного оборота запрещенных веществ можно по горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 613-19-47.