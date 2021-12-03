РИАМО - 3 дек. В столичном районе Филевский Парк планируют построить многоквартирный жилой дом по программе реновации, здание возведут по индивидуальному проекту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время на площадке идут подготовительные работы. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2023 год», — отметил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отделку фасадов выполнят клинкерной плиткой. Также на здании установят короба для кондиционеров. Еще там появится подземная одноуровневая парковка.

В новом доме будет 163 квартиры: 84 однокомнатные, 55 двухкомнатных и 24 трехкомнатные. Из них 6 квартир будут оборудованы для маломобильных граждан. Для переезжающих горожан жилье полностью подготовят: улучшенная отделка будет полностью соответствовать стандартам столичной программы реновации.

Первые этажи дома будут нежилыми. В них откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и другие учреждения.