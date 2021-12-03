РИАМО - 3 дек. В ноябре пассажиры маршрутов «Мострансавто» совершили более 31,4 млн поездок. В 13,9 млн случаев проезд зафиксировали с помощью социальных карт жителя Московской области и москвича, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее часто пассажиры ездили на маршрутах МАП № 10 г. Королев – на автобусах этого предприятия было совершено более 4,2 млн поездок. Вторым стало МАП № 8 г. Химки, где жители и гости Подмосковья отметили более 3,7 млн регистраций проезда.

На третьем мест по количеству поездок пассажиров оказалось МАП № 12 г. Ногинск, на чьих автобусах совершили поездки 3,7 млн раз.

В автобусах, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» регулярно проводится дезинфекция. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в период распространения коронавируса. Во время поездок пассажиров просят надевать защитные маски. Если средств индивидуальной защиты у пассажира нет, их можно приобрести у водителя автобуса.