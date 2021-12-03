РИАМО - 3 дек. Доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может добраться до РФ в любой момент, если уже не добрался. Об этом сообщает Nation News.

Эксперт отметил, что он практически не вызывает тяжелых симптомов: у пациентов есть лишь небольшое повышение температуры, а также кашель.

«Штамм может добраться до России, а может быть, уже добрался. Он может попасть на территорию нашей страны хоть сегодня. Ему легко проникнуть, потому что летают самолеты со всех сторон», — сказал Чумаков.

Специалист подчеркнул, что новый Covid-штамм может вытеснить остальные штаммы, включая «дельту».

В ЮАР и Ботсване ранее был впервые обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Он потенциально опасен и весьма быстро распространяется по миру. Случаи заражения были зафиксированы во многих странах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Из опубликованных статей врачей из ЮАР известно, что новым штаммом очень часто болеют люди до 30 лет, также сильно подвержены заболеваемости подростки. ВОЗ обозначила новый штамм как «вызывающий озабоченность».

Ранее из-за распространения нового штамма срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов.

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