РИАМО - 3 дек. В московском регионе может выпасть более 8% от месячной нормы осадков вечером в пятницу и в ночь на 4 декабря, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Прогнозируется выпадение до 5 мм снега. В настоящее время столичный регион находится в интенсивной зоне осадков.

«Мы на этот вечер прогнозировали от 2-5 мм осадков и прирост снега от 2 до 4 см. Но пока итоги подводить рано. На сегодняшнюю ночь ожидается до 5 мм осадков. Ночью снег уже будет небольшой, до 1 см», — объяснила Позднякова.

Специалист отметила, что после 22:00 интенсивность осадков станет ослабевать.

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