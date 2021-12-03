РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Память не вернувшихся с полей сражений воинов почтили у мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево подмосковного Красногорска, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

«Сегодня важная для нас дата – 80 лет назад здесь шли бои. Мороз, героизм, сила духа, все это позволило нам находиться под этим мирным небом, дышать воздухом. Здесь, на нашей красногорской земле, враг был остановлен, а спустя два дня началось масштабное контрнаступление, переломившее ход Битвы за Москву», — сказал временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков.

16 тыс. красногорцев в годы войны ушли на фронт, 7 тыс. не вернулись с полей сражений.