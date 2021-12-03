РИАМО - 3 дек. По мнению заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столица успешно борется с коронавирусом благодаря межведомственному взаимодействию. Это позволило создать уникальную единую систему на весь город, сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

В первую очередь она отметила координацию медиков, которые смогли всего за несколько недель развернуть 28 тыс. коек.

«Буквально за считанные дни федеральные, частные, региональные, муниципальные медорганизации, узкопрофильные, многопрофильные — все объединились и позволили сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи, развернуть в Москве 28 тыс. коек буквально за несколько недель», — сказала Ракова.

Она отметила, что единую систему удалось выстроить в том числе и благодаря усилиям лабораторной службы, объединяющей 600 различных учреждений.

Помимо этого, на поддержку врачей были ориентированы сотрудники центров госуслуг «Мои документы», которые помогли в административных функциях в медицинских лабораториях.

Еще она подчеркнула важность ритейла, который занимался организацией всех санитарно-эпидемиологических требований пунктов вакцинации.

«Благодаря этому появились такие крупные центры вакцинации как ГУМ, «Лужники», «Гостиный двор», — сказала Ракова.