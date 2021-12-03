РИАМО - 3 дек. Тверской районный суд Москвы продлил арест ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Вынесено постановление о продление срока содержания под стражей в отношении Сергея Зуева сроком до 7 марта 2021 года», – сообщили в суде.

Зуев обвиняется в хищении бюджетных денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Свою вину он не признал.

Ректор «Шанинки» является одним из фигурантов дела в отношении экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.