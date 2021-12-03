РИАМО - 3 дек. Жители Московской области могут оценить свой уровень правовой грамотности, приняв участие в пятом всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который проходит по 12 декабря. Об этом сообщают организаторы проекта.

Организатором диктанта выступает общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» при поддержке ряда государственных и общественных организаций, в том числе министерства иностранных дел РФ, Росреестра, МЧС, ФАС, вузов и других образовательных и научных учреждений.

Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Основная тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В этом году вопросы диктанта составлены на нескольких языках, также разработаны две версии диктанта - для участников с юридическим образованием и без него.

В 2017 году правовой диктант собрал более 55 тыс. участников, в 2018 году их число выросло до 165 тыс. человек. В 2019 году диктант написали 223 тыс. человек, в 2020 году - свыше 507 тыс. человек, в том числе граждане из 175 зарубежных стран - Украины, Абхазии, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и других.