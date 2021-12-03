РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков призвал красногорцев проголосовать за выделенные полосы для общественного транспорта в округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На портале «Добродел» проходит голосование за обустройство выделенных полос на дорогах Московской области в 2022 году.

«Выделенные полосы для общественного транспорта - это правильная прогрессивная практика, которая позволяет жителям ежедневно экономить время в пути», – прокомментировал Волков.

Он отметил, что первые выделенки в Подмосковье появятся уже в следующем году за счет переразметки проезжей части, в том числе – на участке Волоколамского шоссе в районе Павшинской поймы.

Сейчас на портале «Добродел» идет опрос о необходимости таких выделенных полос. Оставить свой голос можно до 5 декабря. От красногорцев уже поступило большое число предложений о том, где еще нужны выделенные полосы.

Волков отметил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева к 20 декабря проведет обследование всех участков на предмет технической возможности организации таких полос, чтобы в кратчайшие сроки реализовать этот важный и нужный проект.​