РИАМО - 3 дек. Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили незадекларированные денежные средства у пассажирки, которая прилетела рейсом из Франкфурта, сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

Женщина прошла по «зеленому коридору», хотя имела незадекларированный груз. Во время устного опроса пассажирка сказала, что при себе имеет денежные средства в размере 5 тыс. евро, однако на таможенный досмотр она предъявила 5230 евро, 31 доллар и 80 белорусских рублей.

Инспектор таможни проверил багаж 66-летней пассажирки и обнаружил еще более 50 тыс. евро и 5 фунтов стерлингов. Общая сумма денежных средств, которые злоумышленница пыталась незаконно перевезти через границу, по курсу ЦБ России составила 3 896 017 российских рублей.

Гражданку Белоруссии обвинили в контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере.