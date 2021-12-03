РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 дек. Свыше 10 тыс. человек с инвалидностью, в том числе почти 700 детей, живут в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Международный день инвалидов отмечают 3 декабря.

В 2015 году была создана Красногорская городская организация Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», в состав которой на сегодняшний день, входит 652 человека.

Семьям в трудной жизненной ситуации администрация предоставляет адресную помощь в виде компенсации: реабилитации детей, исследований, лечения не по ОМС, приобретения дорогостоящих лекарств.

Накануне Дня инвалидов во Дворце культуры «Подмосковье» состоялся тематический концерт. Участие в мероприятии приняли начальник управления образования Наталья Тимошина, заместитель председателя Совета депутатов Виталий Левченко и Благочинный церквей Красногорского округа Московской епархии, настоятель Знаменского храма Красногорска Владимир Шафоростов.

«Сегодня в этом зале собрались сильные люди, у которых мы каждый день учимся стремлению, которое есть в ваших сердцах. И пусть каждый ваш день наполняется радостными моментами, новыми открытиями и победами», - сказала Тимошина.

Группу активистов наградили за активную жизненную позицию благодарственными письмами администрации и Совета депутатов горокруга.

Ученики образовательного центра «Созвездие», участники Красногорской городской организации инвалидов, хоровой школы «Алые паруса» и другие коллективы и солисты исполнили танцевальные и вокальные номера.