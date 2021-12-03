РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В Подольске возбудили уголовное дело на региональную общественную организацию, которая не сделалал перерасчет за неоказанную услугу по техобслуживанию газового оборудования в квартирах более 8 тыс. жителей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подольская городская прокуратура совместно с Госжилинспекцией Московской области проверила соблюдение действующего законодательства региональной общественной организацией.

Установлено, что организация не оказала услугу по техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования более 8 тыс. жителей. В связи с чем контролирующий орган в адрес организации внес требование о необходимости перерасчета за неоказанные услуги.

В связи с неисполнением указанных требований по исковому заявлению контролирующего органа в октябре 2020 года Подольский городской суд вынес судебное решение об обязании РОО «ПДПО» произвести перерасчет. Проверка показала, что несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности решение суда не было исполнено.

Материалы прокурорской проверки направили в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в Подольской городской прокуратуре на контроль.