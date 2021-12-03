РИАМО - 3 дек. Комиссия подмосковного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Комфорт Сервис» на действия администрации городского округа Балашиха при организации конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

По данной жалобе, конкурсная документация аукциона содержит недостоверные сведения в отношении общего имущества собственников помещений в доме.

Выслушав позицию лиц, которые принимали участие в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов.

Жалоба компании была признана обоснованной.