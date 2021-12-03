РИАМО - 3 дек. По итогам второго сезона работы кикшеринга (краткосрочная аренда электросамокатов) в Подмосковье в 2021 году пользователи совершили в регионе более 2 млн поездок ни суммарно проехали более 10 млн км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом сезоне число поездок на электросамокатах по сравнению с 2020 годом выросло в 12 раз, а количество прокатных транспортных средств увеличилось в 2 раза. Учитывая такую востребованность сервиса, в этом году для самокатов обустроили более 800 специальных парковочных зон», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что для безопасного и комфортного передвижения пользователей проката и пешеходов, в ряде городов были организованы спецполосы на тротуарах, а также ограничена скорость электросамокатов до 15 км/ч в пешеходных зонах.

Сервис проката был доступен в 18 подмосковных округах, в 15 из них кикшеринг заработал впервые. Лидером по аренде самокатов стал Красногорск, где совершено более 560 тыс. поездок. На втором и третьем местах - Люберцы (свыше 330 тыс. поездок) и Долгопрудный (более 200 тыс.), где сервис стал доступен только с этого сезона.

Сезон проката в большинстве подмосковных городов открылся в апреле и завершился в ноябре. Средняя продолжительность поездки составила 18 мин., среднее расстояние - 3,2 км. Стоимость аренды - около 5-7 руб./мин. Самая продолжительная поездка за сезон зафиксирована в Красногорске - 40 км.

Министерство транспорта Подмосковья не рекомендует использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в период ухудшения погодных условий: в снег, дождь, при отрицательных температурах. При управлении транспортным средством необходимо быть внимательными и осторожными. Пешеходам для собственной безопасности не следует ходить по велополосам.