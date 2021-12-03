РИАМО - 3 дек. Российская певица Алла Пугачева оценила спектакль «Безымянная звезда» с участием своего внука Никиты Преснякова в Московском Губернском театре, сообщил худрук театра Сергей Безруков.

«Дорогие наши зрители! Вчера к нам в Губернский театр на «Безымянную звезду» пришла Алла Борисовна Пугачева! Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою», – написал Безруков своем Instagram-аккаунте.

Также он поблагодарил Пугачеву за хорошие, добрые слова о театре и актерах.

Премьера спектакля «Безымянная звезда» прошла в театре в сентябре этого года. Режиссер спектакля Александр Созонов, в главных ролях – Анна Снаткина, Никита Пресняков, Вера Шпак и Антон Соколов.

В основе действия – одноименная пьеса румынского писателя Михаила Себастьяна, которая знакома зрителям по популярному фильму Михаила Козакова. Постановка является авторским прочтением знакомого сюжета. Это история не только о любви и таланте, но и принятии себя, принятии космоса другого человека, принятии его выбора.

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