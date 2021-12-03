РИАМО - 3 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства путепровода через ж/д пути Савеловского направления. Данная эстакада станет частью Северного обхода Лобни. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы идут в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Монтаж пролетного строения путепровода является одним из ключевых и сложных технологических процессов. Чтобы не затруднять движение поездов на высокоинтенсивном участке МЦД-1, сборка 70-метровой секции пролета непосредственно над железной дорогой преимущественно проводилась ночью в специальные технологические «окна».

Работы продолжались в течение полугода. В общей сложности специалисты собрали свыше 2 тыс. тонн металлоконструкций и длина пролетного объекта составила 210 м.

Удобство для жителей

«В Московской области реализуется большая госпрограмма по развитию транспортной инфраструктуры. Город Лобня зажат, нужны выезды и въезды для транспорта. Люди стоят возле шлагбаума перед железной дорогой до 2 часов, это безумие. Благодаря госпрограмме сегодня мы реализуем этот большой объект и уже через год совершенно спокойно сможем выезжать на Дмитровское шоссе», – отметил Воробьев.

По его словам, еще один выезд из Лобни позволит городу развиваться и значительно улучшит качество жизни людей.

Сейчас идет устройство подходов путепровода. В частности, ведется отсыпка земляного полотна. Также проводится строительство дорог общей протяженностью 4,7 км, которые соединят путепровод с Дмитровским шоссе и микрорайоном Луговая. Открыть движение транспорта планируется в конце 2022 года.

Общая протяженность Северного обхода Лобни составит 8 км. Движение транспорта будет осуществляться по 6 полосам. Перспективная пропускная способность будет свыше 120 тыс. автомобилей ежесуточно.

Новая автодорога разгрузит улично-дорожную сеть города, напрямую связав Рогачевское и Дмитровское шоссе, минуя железнодорожный переезд, и позволит транспортным потокам Рогачевского направления без задержек обходить городскую застройку.

Транспортные развязки

Сейчас параллельно идут работы по транспортным развязкам на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Также будет проведена реконструкция порядка 1,5 км Дмитровского шоссе.

В I квартале 2023 года планируется приступить к реализации заключительного этапа Северного обхода. Будет построена эстакада в сторону аэропорта Шереметьево длиной 1,1 км. Она позволит обеспечить дополнительный выезд в сторону Старошереметьевского шоссе и улучшить транспортную доступность аэропорта. Завершить работы планируется к 2025 году.