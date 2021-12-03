РИАМО - 3 дек. В доме культуры «Современник» Дмитровского городского округа открыли третий сезон «Ха-ха лиги» клуба веселых и находчивых, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие приняли 8 команд из Дмитрова, Коломны и Москвы. Второе место заняли «Папины котлеты» лицея № 4, а третье разделили коллективы «Без комментариев» Дмитровского техникума и «KosmoStars» школы №8.

В номинации «Лучший актер» победу одержал Тимофей Искусных из команды «Папины котлеты», а лучшей актрисой стала Люба Перевезенцева из команды «Диванодамы» ДИНО. Награду за «Лучшую шутку» получила команда «Безе» ДИНО.

«Всегда приятно удивляет молодежь, которая обладает здоровым чувством юмора и креативностью. Стоит отметить, что дмитровские ребята уже неоднократно побеждают в юмористических дуэлях. Удачи нашим командам во всех начинаниях и успехов в новых играх!», – сказала заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова.

В 2021 году сборная Дмитровского городского округа стала призером подмосковной лиги КВН.