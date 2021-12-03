РИАМО - 3 дек. Постоянная нагрузка, стресс и недостаток отдыха приводит к тому, что человек может хуже выполнять возложенные на него обязанности и потерять удовольствие от жизни, рассказал главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Антон Масякин.

По словам врача, при эмоциональном выгорании человек испытывает физическое, эмоциональное и умственное истощение, которое может проявиться в профессиональной сфере.

«Монотонная рутинная работа, постоянная критика и замечания, переработка, конфликты с начальством и коллегами – все эти факторы влияют на эмоциональное истощение человека. Начинается все с морального опустошения, затем слабеет мотивация и теряется интерес ко всему происходящему», – сказал Масякин.

Чаще всего с эмоциональным выгоранием сталкиваются офисные работники, сотрудники социальной сферы и все представители профессий, которые основаны на общении с людьми. В этом состоянии человек может испытывать раздражительность, усталость и бессонницу. У него может нарушиться пищевое поведение и возникнуть пренебрежение к собственной работе.

Помочь себе не допустить эмоционального выгорания можно, определив с руководителями конкретный круг своих обязанностей. Нельзя взваливать на себя лишнюю нагрузку.

«Важно также соблюдать режим работы и отдыха. Предпочтительно отключать на время отдыха и выходных мобильный телефон. Кроме того, следует поддерживать дружеские отношения с коллегами. Благоприятная рабочая атмосфера — главная профилактика выгорания», – добавил Масякин.

Также следует часто бывать на свежем воздухе, высыпаться, питаться здоровой пищей, заняться спортом и проводить время со своими близкими. Если эти меры не помогают, следует обратиться к врачам.