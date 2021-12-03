РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 дек. В преддверии 80-й годовщины Битвы под Москвой, депутат Госдумы Александр Толмачев встретился с ветеранами и возложил цветы к мемориалу «Аллея Памяти», сообщает пресс-служба щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«В Государственной Думе сейчас проходит региональная неделя, в рамках которой мы встречаемся с коллективами, с жителями городского округа. Сегодня прошла встреча с ветеранским активом. Мы уже ранее общались, обсуждали общие планы во время предвыборной кампании, а сейчас решили встретиться в более непринужденной обстановке. Обсуждали социальные, транспортные и многие другие вопросы», — сказал Толмачев.

Он отметил, что ветераны передали наказы, которые будут в дальнейшем разбирать отдельно.

На встрече депутат рассказал о законодательных инициативах, которые он прорабатывает в Государственной думе совместно со своими коллегами. После встречи Толмачев и ветераны почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню на «Аллее Памяти».