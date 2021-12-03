РИАМО - 3 дек. На кадастровый учет поставили жилой дом № 68 ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском городском округе, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Участниками долевого строительства являются более 20 человек. Свои квартиры в ЖК «Изумрудная долина» в деревне Солманово они ждали более семи лет. Теперь у них есть возможность регистрировать права собственности на жилье и зарегистрироваться там по месту жительства.

Возведение жилого комплекса началось еще в 2011 году. Сдача объекта планировалась на 2013 год, однако застройщик «Ипотечная компания М-6» не выполнил свои обязательства, и в 2017 году стройка остановилась. Новые инвесторы приняли участие в проекте при помощи правительства Московской области.

Дому был присвоен адрес: Одинцовский городской округ, деревня Солманово, улица Елисейская, дом 11.