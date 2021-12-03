РИАМО - 3 дек. Почти 30 тыс. многодетных семей Московской области получили земельные участки благодаря областному закону. Свыше 1900 из них обеспечили землей в 2021 году, сообщила пресс-служба Минмособлимущества Подмосковья.

«Еще порядка 200 земельных участков переданы администрациями городских округов Подмосковья многодетным семья региона в течение ноября. Общее количество обеспеченных землей в 2021 году семей составило 1924 семьи», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, больше всего земельными участками обеспечили семьи с тремя и более детьми в городском округе Лотошино, здесь свои участки получили 98% стоящих на учете семей.

В г.о. Серебряные Пруды и г.о. Луховицы участки передали 94% многодетных семей, в Волоколамском г.о. — 93%, а в г.о. Зарайск — 92%. В г.о. Бронницы и г.о. Шаховская земельные участки получили 90% многодетных семей, стоящих на учете, а в г.о. Можайский, Ступино и Кашире – 88%.

Адигамова отметила, что в 2021 году наибольшее число многодетных семей было обеспечено в г.о. Люберцы (148 семей), Богородском г.о. и г.о. Серпухов (по 129), г.о. Химки (119), г.о. Коломна (117), Орехово-Зуевском г.о. (114) и г.о. Котельники (95). Также от 60 до 82 семей с тремя и более детьми получили земельные участки в г.о. Подольск, Сергиево-Посадский, Раменский, Чехов, Истра.