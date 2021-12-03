РИАМО - 3 дек. В селе Саввинская Слобода Одинцовского городского округа построят новый офис врача общей практики. Проектирование объекта уже завершено, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый офис врача общей практики построят за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Там появятся кабинеты врачей, медицинской профилактики, прививочный и процедурный кабинеты, а также помещение для приема анализов. Также в проекте предусмотрено размещение смотровой, стерилизационной и санитарной комнат.

«Проектирование офиса врача завершено, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году», – рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Новый офис врача общей практики сделает медицинскую помощь для местных жителей доступнее. Специалисты будут вести прием как взрослых, так и детей.