РИАМО - 3 дек. Чаще всего на железнодорожном транспорте добираются до Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Казани, сообщает Газета.ru.

По данным сервиса OneTwoTrip, самые дешевые железнодорожные билеты россияне могут приобрести из Москвы до Ростова Великого – цены на них начинаются от 470 рублей. Также всего за 660 рублей можно доехать из столицы до Нижнего Новгорода. Билет до Санкт-Петербурга обойдется в 820 рублей, а доехать из Москвы до Казани можно за 850 рублей. Стоимость билетов на поезд из Москвы до Чебоксар начинается от 940 рублей.

Путь из Санкт-Петербурга до Москвы обойдется в 820 рублей, а цены на билеты до Петрозаводска начинаются от 870 рублей. Уехать из Краснодара на поезде выгоднее всего в Новороссийск – цена на билеты начинается от 410 рублей. До Сочи доехать можно, заплатив за билет не менее 470 рублей.

Бюджетная поездка на железнодорожном транспорте из Казани доступна в Набережные Челны (цена на билеты начинается от 660 рублей) и Москву (от 940 рублей). Чтобы доехать до Волгограда, придется заплатить не меньше 1910 рублей.

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