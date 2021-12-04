РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В субботу в Подольске пройдет открытый арт фестиваль-конкурс «КультуроГрад» по авторской песне, рок-музыке, инструментальному и вокально-инструментальному жанрам.

На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.

Мероприятие состоится в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» при поддержке комитета по культуре и туризму администрации округа, начало в 12:00. В программе: авторская песня, рок-музыка, инструментальный и вокально-инструментальный жанры.

Гости фестиваля увидят как начинающих, так и уже опытных музыкантов. Организаторы предлагают жителям поддержать талантливую молодежь и получить заряд мощной положительной энергии.