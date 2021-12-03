РИАМО - 3 дек. Инспекторы эконадзора определили виновников в образовании свалки в Одинцовском городском округе. Ответственную за навалы мусора компанию «Средмашэкспорт» оштрафовали, сообщила пресс-служба Минэкологии Московской области.

Специалисты выяснили, что предприятие незаконно размещало свои отходы рядом с особо охраняемой природной территорией местного значения «Подушкинский лес». Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, местные жители обращались в ведомство с просьбами придать этому участку региональный статус.

«В ходе осмотра участка сотрудники министерства выявили на открытом грунте навалы бывших в употреблении столярных изделий, металлических конструкций и утильных автошин. За это нарушение компания оштрафована на 150 тысяч рублей, решается вопрос о ликвидации незаконной свалки», - сообщил Разин.

Ведомство запланировало обследовать территорию на наличие уникальных экосистем и особо охраняемых видов флоры и фауны. По итогам этой экспертизы будет принято решение о придании областного статуса этой особо охраняемой природной территории.