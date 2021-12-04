РИАМО - 4 дек. МТС и МТС Банк сравнили интерес покупателей из Московского региона к двум глобальным ноябрьским распродажам – Всемирному дню шопинга и Черной пятнице. По итогам исследования выяснилось, что жители региона проявили бОльшую покупательскую активность в День шопинга. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Всемирный день шопинга прошел с 11 по 13 ноября, Черная пятница - с 26 по 28 ноября. После завершения этих акций на основе больших данных был проведен анализ активности абонентов МТС в Московском регионе на популярных торговых интернет-площадках и в приложениях.

Как оказалось, жители столичного региона проявили интерес к обеим распродажам, но по популярности выиграл Всемирный день шопинга. В период этой акции число транзакций через МТС Банк выросло на 50%, сумма платежей удвоилась по сравнению с обычными днями. В Черную пятницу покупали на 39% активнее, расходы выросли на 80%.

Лидерами по количеству покупок на обеих распродажах стали универсальные маркетплейсы. Число онлайн-транзакций на наиболее крупных площадках во Всемирный день шопинга выросло в 9,2 раза, в Черную пятницу – в 8,5 раз. Больше всего количество денежных операций увеличилось на AliExpress, Wildberries и OZON, средний чек при этом вырос на 30%.

Второе место по количеству онлайн-покупок заняли магазины приложений. Здесь во Всемирный день шопинга число покупок по сравнению с обычными днями было больше в 2,5 раза, средний чек увеличился на 67%. В Черную пятницу покупали на том же уровне, что и в обычные дни, средний чек уменьшился на треть.

Третьими по покупательской активности стали сайты и приложения продуктовых супермаркетов. Количество денежных онлайн-операций в этой категории выросло на 75% в обе акции, средний чек увеличился на 23%.

Топ-5 самых популярных торговых площадок в обе глобальные распродажи замкнули магазины электроники и косметики. Они показали рост числа онлайн-транзакций примерно на 70%, среднего чека – на 20%.

Также в ходе исследования выяснилось, что во время акций абоненты МТС в Московском регионе скачали в 2,2 раза больше данных относительно аналогичных периодов без крупных скидок. Наибольший рост трафика показал AliExpress. Во Всемирный день шопинга трафик на его сайт превысил обычные значения в 4,3 раза, в Черную пятницу – в 1,4 раза.