РИАМО - 3 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного управления ФАС России по делу о нарушении АО «Шереметьево Безопасность» закона о закупках, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Поскриптум» на действия АО «Шереметьево Безопасность» (заказчик) при определении подрядчика на оказание услуг по уборке арендованных помещений путем проведения запроса предложений в электронной форме.

По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «Поскриптум» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Шереметьево Безопасность» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.