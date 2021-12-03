РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 дек. В Подольске прокуратура направила в суд уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности, с виновных хотят взыскать свыше 920 тыс. рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны), пп. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права).

По версии следствия, злоумышленники для проведения азартных игр подыскали 5 помещений и приобрели более 250 единиц игрового оборудования. Для конспирации незаконной деятельности установили видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения. При этом обвиняемые действовали в составе организованной группы совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий незаконную деятельность организованной группы пресекли в июле 2018 г., игровое оборудование изъяли из незаконного оборота.

В результате преступной деятельности злоумышленники получили доход в сумме свыше 920 тыс. рублей. Правообладателю программного обеспечения причинили ущерб на сумму более 37 млн рублей.

Подольским городским прокурором к обвиняемым предъявлен иск о взыскании незаконно полученных доходов. Уголовное дело вместе с исковым заявлением направили в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.