РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 111 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 31 435 случаев, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 813 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 594 862 случая инфицирования. Скончалось 10 601 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 527 263 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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